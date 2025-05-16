Denizli'deki Orman Yangını Köylülerin Destekleriyle Kontrol Altına Alındı

Denizli'deki Orman Yangını Köylülerin Destekleriyle Kontrol Altına Alındı
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Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köylülerin ortak çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Camilerden anonslarla vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına destek için seferber oldu.

Köylüler ve ekiplerin seferber olduğu yangın kontrol altına alındı

Civar köylerdeki camilerden yapılan anonslarla vatandaşlardan destek istendi

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde ormandaki kesim sahasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Civar mahallerdeki camilerden yapılan anonsların ardından köylüler de destek için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı kırsal Künar Mahallesi Kocaağaç mevkiinde kesim çalışmalarının devam ettiği orman sahasında akşam saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgede öğle saatlerinde bu yana etkili olan fırtına nedeniyle geniş bir alana yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Havanın kararmak üzere olmasından dolayı, alevlerin önüne geçebilmek için hava desteği istendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu helikopter, hava kararıncaya kadar yangın bölgesine su bıraktı.

Camilerden anonslar yapıldı

Havanın kararmasının ardından müdahaleye karadan devam edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının daha geniş bir sahaya yayılmasını önlemek için Künar'ın yanı sıra Ortaköy, Belenköy, Çakırbağ, Yenidere ve Muslugüme mahallelerindeki camilerden söndürme çalışmalarına destek için destek istendi.

Traktör, tanker ve araç gereçlileriyle bölgeye ulaşabilen köylüler, alevlerle canla başla mücadele eden orman ve itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yoğun çalışmaların ardından yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yanan bölgede bulunan kesilmiş tomrukların tutuşması nedeniyle soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE İÇKE - 3.Sayfa
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