Haberler

Denizli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, araçlar arasında yaşanan çarpışma sonrası acil yardım ekipleri olay yerine intikal etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazazedeye yardım etmek için yavaşlayan kamyonete arkadan çarpan otomobildeki kadının öldüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Burdur'un Gölhisar ilçesine iş görüşmesine giden V.K. isimli esnafın kullandığı 20 SP 034 hafif ticari araç, dönüş yolunda Acıpayam'a bağlı Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride doğru ilerleyen araç, orta refüje çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.

Bu esnada Denizli yönünde Antalya istikametine ilerleyen 20 KK 719 plakalı kamyonet, kazayı görünce yavaşlayarak, kazazedelere yardım etmek istedi. Aynı yöne seyir halinde olan 34 FU 940 plakalı Tofaş marka otomobil, aniden önünde duran kamyonete arkadan çarptı.

Kazada metal yığınına dönen Tofaş marka otomobilde bulunan 58 yaşındaki Keziban Özdöl adlı kadın hayatını kaybetti. Zincirleme kazaya karışan araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kontrolü olarak trafiğin sağlandığı Denizli – Antalya karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden Keziban Özdöl'ün cenazesinin bugün öğle vakti Burdur'un Feneli ilçesine bağlı Beyköy'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı

Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

Düğünde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.