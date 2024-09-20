Denizli'de Yoldan Çıkan Kamyonette Yangın Çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yoldan çıkıp şarampole devrilen kamyonet alev aldı. Araçta başlayıp çevreye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Gerali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, aracın motor kısmından başlayan yangın önce tüm araca sonrasında ise çevreye yayıldı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kaza ve ardından başlayan yangın neticesinde araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybının yaşanmaması teselli oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ