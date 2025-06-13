Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangınları Çıktı

Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangınları Çıktı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki noktada başlayan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor. Gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan yangınlar, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'de bunaltıcı bir sıcağın ardından öğleden sonra aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi sınırları içerisinde kalan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu iki farklı noktada orman yangını başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıldırım kaynaklı orman yangınlarına anında müdahale etti. Yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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