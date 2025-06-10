Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık yarım hektarlık bir alanı etkiledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında ekiplerin yoğun çabalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi yakınları Ekizoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere iletti. İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ormanda çıkan yangında, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler 4,5 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.