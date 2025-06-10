Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında ekiplerin yoğun çabalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi yakınları Ekizoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere iletti. İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ormanda çıkan yangında, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler 4,5 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi. - DENİZLİ