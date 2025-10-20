Denizli'de Yılan Korkusu: İtfaiye Ekipleri Yılanı Yakaladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir evin içinde bulunan yılan korkuya neden olurken 2 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

Olay, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet Kök'e ait evde yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Paniğe kapılan vatandaşlar evden dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 2 metre boyunda olduğu öğrenilen yılan, ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi. - DENİZLİ