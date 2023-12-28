Denizli'de yaşlı kadının evi yangında harabeye döndü

Denizli'de yalnız yaşayan yaşlı kadının evi bacadan kaynaklı çıkan yangında harabeye döndü.

Yangın, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Fatmana İnanç'a ait evde bacadan kaynaklı çıkan yangında harabeye döndü. Durumu fark eden yaşlı kadın, yakın komşularından bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerce müdahale edilen yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evine gören yaşlı kadın fenalaşınca olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahalesinin ardından Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ