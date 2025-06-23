Denizli'de Yangın Riskine Erken Müdahale

Denizli'de Yangın Riskine Erken Müdahale
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Denizli'nin Çal ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayıp makilik bölgeye sıçrayan yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi'ndeki kırsal bölgede kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak makilik alana sıçradı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Çal Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2 dekar sahanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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