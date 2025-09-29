Haberler

Denizli'de Yangın Paniği: Kamelyadan Eve Sıçradı

Denizli'de Yangın Paniği: Kamelyadan Eve Sıçradı
Güncelleme:
Denizli'nin Çameli ilçesinde bir kamelyada başlayan yangın, evin çatısına sıçrayarak hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hasan Aydın'a ait kamelyada başlayan yangın evin çatısına sıçradı. Kısa sürede hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

