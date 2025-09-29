Denizli'de Yangın Paniği: Kamelyadan Eve Sıçradı

Denizli'de kamelyadan başlayan yangın evin çatısını sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hasan Aydın'a ait kamelyada başlayan yangın evin çatısına sıçradı. Kısa sürede hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ