Denizli'de Yangın Korkusu: 7 Hektar Orman Zarar Gördü

Denizli'de yanan evden ormanlık alana sıçrayan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü. Yerleşim yerlerine ve yaklaşık 3 bin hektar blok genç orman alanlarına tehdit eden yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle kısa sürede söndürüldü.

Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana gelen yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle yanan evdeki alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, vatandaşlarda kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırdığı görüldü. Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 6 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel alevlere müdahalede bulunarak kısa sürede söndürüldü. 7 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerini ve 3 bin hektarlık blok verimli genç orman alanlarına sıçramadan söndürüldüğü öğrenildi. - DENİZLİ