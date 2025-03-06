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Denizli'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Denizli'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu
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Acıpayam ilçesinde, kendisinden birkaç gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Perihan Saymaz, evinde ölü olarak bulundu. Olay, komşuları ve yakınlarının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Denizli'de kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın, komşuları ve yakınları tarafından yalnız başına yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; TOKİ konutlarındaki evinde yalnız başına yaşayan 69 yaşındaki Perihan Saymaz'dan birkaç gündür haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları durumdan şüphelenerek evine bakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaşlı kadını evinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı kadının bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Perihan Saymaz'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından kesin olarak belirlenebilmesi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesinin bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Alaattin Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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