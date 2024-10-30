Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Yalnız Yaşayan Adamın Cesedi Sokak Köpekleri Tarafından Fark Edildi

Denizli'de Yalnız Yaşayan Adamın Cesedi Sokak Köpekleri Tarafından Fark Edildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 66 yaşındaki Muammer Özdemir'in evinde ölü bulunduğu, sokak köpeklerinin tepki vermesi sonucunda kötü koku nedeniyle olayın fark edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi sokak köpeklerinin tepki vermesi üzerine fark edilen kötü koku sonucunda ortaya çıktığı öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak köpeklerinin tepki vermesi üzerine bir binanın bodrum katından kötü kokuyu duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler yalnız yaşayan Muammer Özdemir'in (66) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Muammer Özdemir'in yaklaşık 1 hafta önce yaşamını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Muammer Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muammer Özdemir Yerel Haberler Merkezefendi Güvenlik denizli 3-sayfa Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.