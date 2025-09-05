Haberler

Denizli'de Üzüm Yüklemeye Gelen Şoför Direksiyonda Ölü Bulundu

Denizli'de Üzüm Yüklemeye Gelen Şoför Direksiyonda Ölü Bulundu
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir tarım işletmesine üzüm yüklemeye gelen şoför, kamyonun direksiyonunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde işletmeye üzüm yüklemeye gelen şoför, direksiyonda ölü olarak bulundu.

Olay, Buldan'ın Acısu mevkiinde faaliyet gösteren bir tarım işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 SA 164 plakalı kamyonuyla işletmeye üzüm yükleme gelen Mehmet Sevin Tekin'den bir süre haber alamayan işletme çalışanları, sürücünün kamyonun direksiyonunda hareketsiz durduğunu gördü. Olay üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrollerde, Mehmet Sevin Tekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

