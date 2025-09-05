Denizli'de Üzüm Yüklemeye Gelen Şoför Direksiyonda Ölü Bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde işletmeye üzüm yüklemeye gelen şoför, direksiyonda ölü olarak bulundu.

Olay, Buldan'ın Acısu mevkiinde faaliyet gösteren bir tarım işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 SA 164 plakalı kamyonuyla işletmeye üzüm yükleme gelen Mehmet Sevin Tekin'den bir süre haber alamayan işletme çalışanları, sürücünün kamyonun direksiyonunda hareketsiz durduğunu gördü. Olay üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrollerde, Mehmet Sevin Tekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ