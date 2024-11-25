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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Kağıda Emdirilmiş Madde Ele Geçirildi

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Kağıda Emdirilmiş Madde Ele Geçirildi
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Denizli'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, bir araçta uydu alıcısına gizlenmiş 19 bin 426 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada uydu alıcısı içerine gizlenmiş şekilde 19 bin 426 kullanımlık kağıda emdirilmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen çalışmalar neticesinde 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile ticaret yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bir araçta yapılan aramalarda uydu alıcısı içerine gizlenmiş şekilde 4 parça halinde 19 bin 426 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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