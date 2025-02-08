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Denizli'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Denizli'de polis tarafından yapılan operasyonda, bir evde uyuşturucu madde imal etmek için kurulmuş sistem ortaya çıkarıldı. Şüpheli gözaltına alındı ve evde 8 ekili Hint keneviri ile çeşitli uyuşturucu üretim ekipmanları ele geçirildi.

Denizli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal etmek için bir evde kurulmuş sistem ortaya çıkartıldı. Evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldığı zehir tacirine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, evine kurduğu sistem ise hayrete düşürdü. Evde yapılan aramalarda zehir tacirlerinin uyuşturucu madde üretmeye elverişli sistem kurduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 8 adet ekili Hint keneviri, 1 adet hava temizleme ünitesi, 1 adet vantilatör, 2 adet ph metre ölçüm cihazı, 17 paket sıvı gübre ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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