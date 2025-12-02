Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldürdü

Denizli'de erkek arkadaşının oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesinin evde olmadığı sırada erkek arkadaşı ile oturan Zahra Jahan (15), erkek arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vuralarak yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Zahra Jahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jahan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüfekle ateş açan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ