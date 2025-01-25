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Denizli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce refüje sonra ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 20 BE 148 plakalı otomobil seyir halindeyken, Gümüş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Oğuzhan Dirmilli, yolcu konumundaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar (20) aracın içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra 3 kişiyi çevre hastanelere ambulans ile sevk etti.

Hastaneye sevk edilen ve tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yolcu konumundaki Mislina Yarangüme'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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