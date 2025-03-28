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Denizli'de Trafik Ekipleri Yolcuları Emniyet Kemerine Yönlendiriyor

Denizli'de Trafik Ekipleri Yolcuları Emniyet Kemerine Yönlendiriyor
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Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde trafik denetleme ekipleri, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Bayram tatili dolayısıyla önemli olan emniyet kemeri kullanımının, kazalarda ağır yaralanma ve can kaybı riskini azalttığı vurgulandı.

Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, bayram dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğundaki sorunları engellemek amacıyla çalışmalara başladı. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden tüm otobüslerdeki yolcuları denetleyen Trafik Şube ekipleri, yolculukları boyunca emniyet kemeri takılması hususunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemeri kullanımının ağır yaralanma ve can kaybı yaşanması risklerini düşürdüğü ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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