Denizli'de Tırdan Düşen Mermer Blok Facianın Eşiğinden Döndü

Denizli'de Tırdan Düşen Mermer Blok Facianın Eşiğinden Döndü
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Denizli'nin Honaz ilçesinde tırın dorsesinden düşen dev mermer bloğu, karşı yönden gelen otomobilin sürücüsünün yaptığı ani manevra ile kazadan kıl payı kurtulmasına neden oldu. Olay anı araç kamerasıyla görüntülendi.

Tonlarca ağırlıktaki mermer bloğun altında ezilmekten saniyelerle kurtuldu

Tırdan düşen mermer bloğu faciayı beraberinde getiriyordu

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki tırın dorsesinden kayan dev mermer bloğu yola düştü. Tırın karşı yönünden gelen otomobil sürücüsü, bir anda önüne düşen tonlarca ağırlıktaki mermer bloğuna çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir mermer ocağından yüklediği mermer bloğunu taşıyan tır, seyir halinde ilerlerken, girdiği bir virajda dorsenin sallanması sonucu taşıdığı dev mermer bloğu kayarak yola düştü. Mermer bloğunun düştüğü esnada karşı yönden gelen otomobil, tonlarca ağırlıktaki bloğa çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Otomobil sürücüsünün ani manevrası bir faciayı engelledi. Mermer bloğunun otomobilin önüne düşme anı araç kamerasına an ve an yansıdı. Facianın kıl payı atlatıldığı anlara ait görüntülerde, virajı dönen tırın dorsesinden mermer bloğun yola düştüğü ve otomobilin manevra yaparak mermere çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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