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Denizli'de tefecilik operasyonunda 5 milyon 820 bin TL'lik senet bulundu

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Denizli'de tefecilik operasyonunda 5 milyon 820 bin TL'lik senet bulundu
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Denizli'de tefecilik suçunun önlenmesine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde 13'ünün toplam değeri 5 milyon 820 bin TL olan 15 senet, ruhsatsız tabanca ve 73 fişek ele geçirildi; şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Denizli'de tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 milyon 820 bin TL değerinde senet ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 15 adet senet ele geçirildi. Ele geçirilen 13 adet sentin toplam değeri 5 milyon 820 bin TL iken bedel kısmı doldurulmamış 2 adet senet daha bulundu. Yapılan aramalarda denetlerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 73 adet fişek ile çeşitli dijital materyaller bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tefecilik suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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