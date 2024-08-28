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Denizli'de Tarihi Eser ve Çalıntı Motosiklet Bulunduran Şüpheli Yakalandı

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Denizli'nin Çal ilçesinde elinde bulundurduğu çok sayıda tarihi eser ve çalıntı motosiklete müşteri arayan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde elinde bulundurduğu çok sayıda tarihi eser ve çalıntı motosiklete müşteri arayan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çal İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği istihbari operasyon çerçevesinde, Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde ikamet eden N.E.'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin adresinde şok baskın yapıldı. N.E.'nin ikameti, eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda 48 adet Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 12 adet tarihi obje, 2 adet yüzük, 1 adet tarihi sütun, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık mallarını satın aldığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı, çalıntı motosikletleri ve tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğu tespit edildi. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma denizli 3-sayfa Çal Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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