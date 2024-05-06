Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: Bin 152 Parça Eser Ele Geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 152 parça tarihi eserle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Beyağaç ilçesinde ikamet eden bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu yönünde bilgi edinildi. Jandarma ekiplerinin şüphelinin Beyağaç ilçesindeki adresine icra ettiği operasyonda tarihi eser niteliğinde Helenistik döneme ait bin 080 adet bronz sikke, 10 adet bronz yüzük, 6 adet kolye ucu, 3 adet ok ucu ve 53 adet tarihi obje olmak üzere toplam bin 152 parça tarihi eser ele geçirildi. Adresinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dedektör de bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyona ele geçirilen malzemelere el konulurken, tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ