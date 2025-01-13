Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden Yeni Kıyafetler Çıktı

Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden Yeni Kıyafetler Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de iş bırakan öğretmenlerin yürüyüş güzergahında bulunan CHP il binası önüne bırakılan şüpheli sırt çantası, güvenlik tedbirleri altında fünyeyle patlatıldı. Patlamadan çıkan 7 bin liralık kıyafetlerin dakikalar önce bir mağazadan satın alındığı öğrenildi.

Denizli'de iş bırakan beş sendikaya bağlı öğretmenlerin yürüyüş güzergahında bulunan CHP il binası önüne bırakılan şüpheli sırt çantası fünyeyle patlatıldı. Güvenlik tedbirleri altında patlatılan çantadan daha birkaç dakika önce mağazadan satın alınan 7 bin liralık yeni kıyafetler çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı numara 109 adresinde bulunan CHP Denizli il binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; memur maaşlarındaki artışı protesto etmek için iş bırakan beş sendikaya bağlı yüzlerce öğretmen, Denizli Valiliği önünden başlayarak Delikli Çınar Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Eylemci öğretmenlerin yürüyüş güzergahında bulunan CHP il binasının da bulunduğu apartmanın önündeki çöp bidonunun yanına bırakılan sırt çantasını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Birkaç dakika önce alınan 7 bin liralık kıyafetler çıktı

Eylem içi bölgede görevli olan polis ekipleri, şüpheli sırt çantasının bulunduğu bölgeyi kontrol altı. Eylemci öğretmenlerin farklı bir rotadan geçişi ve çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Şüpheli çantada yapılan incelemenin ardından kontrollü patlatma kararı alındı. Gerekli önlemleri alan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından, şüpheli sırt çantasının içerisinden kıyafetler çıktı. CHP il binasının zemin katında faaliyet gösteren giyim mağazası çalışanları, patlatılan çantadan çıkan 7 bin liralık yeni kıyafetlerin dakikalar öncesinde kendi iş yerlerinden satın alındığını ifade etti. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
img

Sözleriyle sunucuyu gülme krizine soktu
img

Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.