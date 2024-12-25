Denizli'de Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Denizli'de silahlarla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan iki şüpheli polisin sanal devriyesine takıldı. 2 şahıs yakalanırken, 6 silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden tüfeklerle sık paylaşım yapan iki şahıs polisin sanal devriyelerini harekete geçirdi. Buldan Emniyet Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden ateşli silahlarla paylaşım yapan iki şüphelinin kimlik ve ikamet adreslerini tespit etti. 2 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tüfek, 127 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ