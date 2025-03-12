Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Denizli'de Sosyal Medya İhlali Yapan Sürücüye 11 Bin TL Ceza

Denizli'de Sosyal Medya İhlali Yapan Sürücüye 11 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de sosyal medya paylaşımları ile kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüye toplamda 11 bin 253 lira ceza kesildi. Trafik denetleme ekipleri, detaylı kameralarla inceleme yaparak sürücünün ihlallerini belgelerle kanıtladı.

Denizli'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntünün incelenmesi sonucu kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye, 3 ayrı suçtan 11 bin 253 lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımlarda kural ihlali yaptığı iddia edilen araçla ilgili olarak detaylı kamera incelemesi yaptı.

Yapılan kamera incelenmesi sonucunda kural ihlali yaptığı anlaşılan aracın plakası tespit edilerek; sürücüye 46/2-g aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirerek makas atmaktan 9 bin 267 TL, 47/1-c trafik işaret levhalar, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan 993 TL ile 47/1-d trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan ise 993 TL olmak üzere ) maddelerinden toplam 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti
img

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
img

Sürücüler dikkat! Her an zam gelebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti

İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.