Güzel kokması için sobaya dökülen kolonya ortalığı savaş alanına çevirdi

Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yan masadaki vatandaşların patlamaya rağmen istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren Söğütlüler Kıraathanesinde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı. Akşam 20.00 sıralarında oğlu Mustafa Gezer'e ait kıraathaneye giden Mehmet Gezer, içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü fark etti. Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine Mehmet Gezer, soba içerisindeki kazanı dışarı çıkarttı. Kıraathaneye gelen müşterilerin rahatsız olmaması için havalandıran Mehmet Gezer, güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü. O esnada işletmede bulunan bir vatandaş Mehmet Gezer'e soba üzerine döktüğü kolonyayı çakmak tutuşturmasını, bu sayede daha güzel kokacağı fikrini verdi. Vatandaşın akıl almaz fikrine uyan Mehmet Gezer, soba üzerine biraz daha kolonya dökerek çakmağıyla tutuşturdu.

Patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Mehmet Gezer'in soba üzerine döktüğü kolonyayı tutuşturmasının ardından içeriye giren 4 müşteri soba yanındaki masaya oturdu. Mehmet Gezer'in dışarı çıkmasından saniyeler sonra ise soba adeta bomba gibi patladı. O anlar ise işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Gezer'in soba üzerine ve etrafa kolonya döktüğü görülüyor. Daha sonra ise soba patlayarak devrilirken, fikri veren vatandaş ise kaçıştı. Sobanın yanında oturan masadaki 4 kişi ise bir süre donakaldığı dikkatlerden kaçmadı.

"Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu"

Sobaya kolonya döktükten sonra çakmağıyla tutuşturan Mehmet Gezer, "Ben akşamüstü evden, kahvehaneye geldim. Sobanın üstüne koku olsun diye kolonya döktüm. Yan taraftaki arkadaşım kolonyanın üstüne çakmakla yakarsan daha güzel kokar dedi. Bende çakmağı çaktım sonra dışarı çıktım. Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu. Bomba patlar gibi ses geldi. İçeriye bir baktım sobaya dair hiçbir şey kalmamış. Kolonyanın sıkışmasından kaynaklı soba patladı. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Sobanın patlamasına bir süre tepkisiz kalan vatandaşlardan Mevlüt Özçelik, "Akşam arkadaşlarla her zamanki gibi oyun oynuyorduk. Oyun oynarken kahveci arkadaşımız sobanın üstüne kolonya döküyordu. Oyun oynarken bir anda patlama oldu. Baya bir kuvvetli patladı. Anlık şok olduk ve ardından üzerimize is yağmaya başlayınca kalkıp dışarı çıktık. Patlama anında ne olduğunu anlayamadık, masamızda ayrılmadık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ