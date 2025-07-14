Denizli'de Saman Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Denizli'de Saman Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı
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Denizli'nin Kale ilçesinde, bir kamyonetin saman yükü taşıdığı sırada bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu hem kamyonet hem de samanlar yandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, tarla sahibi ise olaydan haberi olmadığını açıkladı.

Denizli'de saman yüklenen kamyonet bir anda alev alması üzerine hem samanlar hem de kamyonet yandı. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı olayda tarla sahibi ise her şeyden habersiz olduğunu belirtti.

Olay, Kale ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre balyalar haline getirilen saman kamyonete bir bir yüklendi. Araç hareket etmesinden hemen sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı samanlar alev almaya başladı. Alev ve dumanları fark eden sürücü bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede sevk edilen ekipler tarafından müdahalede bulundu. Olayda yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarla sahibinin samanların yüklenip gideceğinden haberi yokmuş

Olayın ardından tarlaya gelen tarla sahibi samanların yüklendiğinden ve gittiğinden haberi olmadığını ileri sürdü. Hiçbir şeyden haberleri olmadığını belirten tarla sahibi A.K., "Tarla benim ama araç benim değil. Gelmişler saman paketlerini yüklemişler, araba yanmış, samanlar yanmış ama bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim haberimiz yokken gelmişler paketleri yüklemişler giderlerken araç yanmış paketler yanmış. Allah'ın işi işte samanların çalınmasına izin vermedi. Suçluğu bizlere gösterdi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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