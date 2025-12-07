Yoldan çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı

Denizli'de etkili olan sağanak yağışın nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü.

Kaza, Honaz ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çevre yolunda etkili olan sağanak yağış sonucu seyir halindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi çalışmaların adından araçtan çıkardı. Sıkıştıkları yerden çıkaran itfaiye ekipleri, 2 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan iki yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucunda araç hurdaya dönerken, hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ