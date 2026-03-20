Denizli'de 7 bin 500 güvenlik personeli bayramda görev yapacak

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 7 bin 500 jandarma ve polis personelinin 23 Mart gününe kadar sahada görev yapacağı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımızla tebrik ediyor; sağlık, huzur ve esenlik içinde nice bayramlara ulaşmalarını diliyoruz. Bayram süresince ilimiz genelinde vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, sahada görev yapan personelimiz, ekiplerimiz ve kullanılan araç-gereç imkanlarımızla kesintisiz hizmet sunulmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde devletimizin tüm imkanlarıyla her an vatandaşlarımızın yanında olduğu bilinmelidir.

Alınan bu tedbirlerin temel amacı; her bir vatandaşımızın bayramı güven, huzur ve sükünet içerisinde geçirmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve esenliği, devletimiz açısından en yüksek önceliklerden biridir. Bayramın manevi iklimine uygun olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştireceğimiz bu müstesna günlerde, tüm hemşehrilerimizin gerekli tedbirlere hassasiyetle riayet edeceğine inanıyoruz" denildi.

Bayram tatili sürecinde sahada görev yapacak personel ve araçlara da yer verilen açıklamada; "2026 yılı Ramazan Bayramı Trafik ve Asayiş Tedbirleri kapsamında ilimizde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tüm planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda, 13–23 Mart 2026 tarihleri arasında icra edilecek Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde; İl Jandarma Komutanlığınca toplam 4 bin 659 personel, bin 168 araç ve 33 drone, İl Emniyet Müdürlüğünce ise 2 bin 832 görevli personel, 265 ekip aracı ve 28 motorize ekip, 10 drone ve 2 narkotik köpeği ile sahada görev icra edilerek bayram süresince trafik ve asayiş tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Alınan tedbirlerin etkinliği; ilgili yetkililer ve oluşturulan denetim heyetleri tarafından yerinde denetlenerek takip edilecektir. Ayrıca, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla 15 ve 22 Mart 2026 tarihlerinde yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirici SMS gönderimi yapılacaktır. Denizli Valiliği koordinesinde vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

