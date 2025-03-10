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Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü

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Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, babasını sopayla darp edip, başını taşla ezerek öldürdü. Hastaneye giderek cinayeti itiraf eden zanlı, cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki E.G., akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu sopayla darp etti.

BABASINI BAŞINI TAŞLA EZEREK ÖLDÜRDÜ, HASTANEYE GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak 62 yaşındaki babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KENDİSİNİ TEDAVİ ETTİRMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Ahlak giderse hersey gider..

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Büyüklerimiz hep " Daha neler, başımıza taş yağacak" derlerdi. O taş çoktan yağmış da bizim haberimiz yok.

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