Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü
Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç avukat F.K., eline aldığı sopayla site otoparkında park halindeki yaklaşık 40 araca zarar verdi. Cam ve aynaları kırılan araçlar için site sakinleri şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde bir avukat, site içindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araca sopayla saldırarak aynalarını ve camlarını kırdı.
  • Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, yaşadıkları sitede terör estirdi.

KOMŞULARININ 40 ARACINA ZARAR VERDİ

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi. Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

SİTE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikayetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Almila Banu:

Kadir Tokay:

Psikolojik rahatsızlığı olanları toplasanıza, insanlara zarar vermesinler.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
