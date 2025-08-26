Denizli'de Plakasız ve Abartı Egzozlu Motosiklete Cezai İşlem

Denizli'de vatandaş tarafından videosu çekilerek Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne şikayet edilen plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanıcısına idari para cezası uygulandı.

Denizli'de yaşan bir vatandaş yoldan geçen plakasız ve abartı egzozlu motosikletten rahatsız oldu. Durumu videoya çeken vatandaş durumu Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu. Yapılan ihbar üzerine Trafik denetle Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanıcısını bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen sürücüye 13 bin 76 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ise motosikletin plaka kaydının olduğu ancak üzerinde takılı olmadığı anlaşıldı. - DENİZLİ