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Denizli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; 07 Temmuz 2024 günü Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayın meydana geldiği park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, park halindeki otomobilin kapısını aparatla açarak içerisinden hırsızlık yapan iki şüphelinin eşkalini tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtların kimlikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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