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Denizli'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Denizli'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 45 DS 456 plakalı otomobil, motorda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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