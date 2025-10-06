Haberler

Denizli'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan bir otomobile yaklaşan hafif ticari araçtan inen şüpheli, içeridekilere rast gele ateş etti. Gerçekleşen saldırı sonucu otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri aracını bırakarak kaçak firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
