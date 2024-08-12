Denizli'de Otomobil Yön Tabelası Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön tabelası direğine çarptı. Süratle çarptığı değerlendirilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Öksüzoğlu (56), 20 BM 830 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yol ile ana yol ayrımındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öksüzoğlu'na ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öksüzoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Öksüzoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler araca ait herhangi bir fren izi olmadığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ