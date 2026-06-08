Haberler

Şarampole yuvarlanan otomobil orman yangınına neden oldu

Şarampole yuvarlanan otomobil orman yangınına neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, sürücü hafif yaralı kurtuldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yanmaya başlayan otomobilden yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı.

Kaza, akşam saatlerinde Çameli ilçesini Kolak Mahallesi'ne bağlayan karayolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole uçarak ters döndü. Kazanın hemen ardından araçta yangın çıktı. Sürücü, alevlerin arasında kalan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak büyük bir faciadan kurtuldu. Sürücünün olay yerinde sağlık ekipleriyle hafif yaralı olarak Denizli'de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye hızla İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca ve ormana sıçrayan yangına kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney yangına körükle gidiyor! Bu mesaj Trump'ı iyice kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

Seçim bitince neden telefona sarıldığı ortaya çıktı

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

7,8'lik deprem kamerada! Okuldaki onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar