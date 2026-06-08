Şarampole yuvarlanan otomobil orman yangınına neden oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yanmaya başlayan otomobilden yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı.

Kaza, akşam saatlerinde Çameli ilçesini Kolak Mahallesi'ne bağlayan karayolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole uçarak ters döndü. Kazanın hemen ardından araçta yangın çıktı. Sürücü, alevlerin arasında kalan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak büyük bir faciadan kurtuldu. Sürücünün olay yerinde sağlık ekipleriyle hafif yaralı olarak Denizli'de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye hızla İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca ve ormana sıçrayan yangına kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı