Denizli'de otomobil refüje çıktı, sürücü yaralandı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.

Kaza, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AAS 86 plakalı otomobilin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ