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Denizli'de Otomobil Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Denizli'de Otomobil Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok
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Denizli'nin Çardak ilçesinde seyir halindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan veya ölen olmadı.

Denizli'de seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araçta bulunan 3 kişi sıyrık almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Çardak ilçesi Afyon - Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan 06 CBP 618 plakalı otomobilin idaresindeki M.M., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan refüje çıktı. Araçta sürücü M.M. ile birlikte henüz belirlenemeyen 3 kişi bulunuyordu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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