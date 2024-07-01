Denizli'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir evin bahçesine girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gölgeliği kırarak evin bahçesine girdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi çevre hastaneler kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ