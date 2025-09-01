Denizli'de Orman Yangınına Sebep Olduğu İddia Edilen 3 Kişi Gözaltına Alındı

Pamukkale ilçesinde, kuru otları yakarken orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, besihanenin etrafındaki kuru otları yakarak temizlemek isterken orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere havadan 3 helikopter karadan ise arazözlerle müdahale etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaptı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede 3 kişinin yangının ilk çıktığı noktada bulunan besihanede kuru otları yakarak temizlemeye çalışırken, orman yangınına neden oldukları ileri sürüldü. Orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

