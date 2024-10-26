Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Karcı Dağı'nda çıkan orman yangınının üçüncü gününde ekipler, sarp arazide alevlerle mücadeleye devam ediyor. Vali Coşkun, yangının yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Denizli'de sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Vali Coşkun, "Yangını kontrol altına almak için bütün birimlerimiz çalışıyor"

DENİZLİ - Denizli'de Karcı Dağı'nda çıkan yangının üçüncü gününde sarp arazide ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise orman yangını ile yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Servergazi Mahallesi'nde 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.48'de orman yangını çıktı. Çıkan orman yangının ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yaptığı açıklamasından 15.01'de ise ilk müdahale yapıldığı açıklandı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Sarp arazide çıkan orman yangınının ise 3. Gününe girildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, orman yangını hakkında yaptığı açıklamada ise, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 6 Helikopter, 10 Arazöz, 15 Su İkmal Aracı, 12 İlk Müdahale Aracı, 31 Hizmet Vasıta aracı, 5 iş makinesi ile müdahaleye devam edilmektedir. Ayrıca 1 AFAD Ekibi, 4 kişilik UMKE, 3 kişilik 1 Ambulans 3 kişi tedbir amaçlı bölgede bulunmaktadır" şeklinde açıklamalarda bulunurken müdahale edilen yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve aynı zamanda söndürme çalışmalarına tüm birimlerin devam ettiğini aktardı.

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa

Orman Yangını Denizli

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Müge Anlı'da oğlunu arayan Seyfi Birbir intihar etti

Ekranda oğlunu arıyordu, intihar haberi geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.