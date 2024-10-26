Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Denizli'de sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Vali Coşkun, "Yangını kontrol altına almak için bütün birimlerimiz çalışıyor"

DENİZLİ - Denizli'de Karcı Dağı'nda çıkan yangının üçüncü gününde sarp arazide ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise orman yangını ile yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Servergazi Mahallesi'nde 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.48'de orman yangını çıktı. Çıkan orman yangının ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yaptığı açıklamasından 15.01'de ise ilk müdahale yapıldığı açıklandı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Sarp arazide çıkan orman yangınının ise 3. Gününe girildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, orman yangını hakkında yaptığı açıklamada ise, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 6 Helikopter, 10 Arazöz, 15 Su İkmal Aracı, 12 İlk Müdahale Aracı, 31 Hizmet Vasıta aracı, 5 iş makinesi ile müdahaleye devam edilmektedir. Ayrıca 1 AFAD Ekibi, 4 kişilik UMKE, 3 kişilik 1 Ambulans 3 kişi tedbir amaçlı bölgede bulunmaktadır" şeklinde açıklamalarda bulunurken müdahale edilen yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olmadığını ve aynı zamanda söndürme çalışmalarına tüm birimlerin devam ettiğini aktardı.