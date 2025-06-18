Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, Çivril ilçesi Belence Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptığı yoğun çabaların ardından yangını kontrol altına aldı. Orman ekipleri yangının ilerleyerek büyümesini engellerken, 2 hektar alanın ise zarar gördüğü öğrenildi. - DENİZLİ