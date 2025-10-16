Haberler

Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı
Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, bacaklarından yaralandı. Çocukların gözü önünde müdürü vuran saldırgan, o anları da kayda aldırdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul müdürü, sabah çocuklarını okula götürmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın üç el ateş ettiği olayda, bacaklarından vurulan 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö. hastaneye kaldırıldı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Sabah saatlerinde Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 3 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN BİR DE O ANLARI KAYDA ALDIRMIŞ

Çocuklarının korku dolu çığlıkları içerisinde bacaklarından vurulan F.Ö. de acıyla feryat etti. Saldırganın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö.'nün tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BABASI DA MÜDÜRÜ TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Afferimmmmm , ihaleyi alamayınca çok kötü kızmış canım. başka kantin ihaleleri de olmalı..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
