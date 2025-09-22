Haberler

Denizli'de Nişan Eğlencesinde Kavga: 6 Yaralı

Denizli'de Nişan Eğlencesinde Kavga: 6 Yaralı
Güncelleme:
Buldan ilçesindeki nişan eğlencesinde, kız ve oğlan evi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda altı kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen nişan eğlencesince kız ve oğlan evi arasında çıkan oynama kavgasında altı kişi yaralandı.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evlilik hazırlıkları yapan genç çift için Dımbazlar Mahallesi Sosyal Tesislerinde nişan eğlencesi düzenlendi. Eğlence devam ederken, etkinlik için Karaköy Mahallesi'nden Dımbazlar Mahallesi'ndeki kız evine gelen erkek tarafının pistte oyun oynadıkları sırada, oyun süresine yapılan itiraz nedeniyle tartışma çıktı.

İki ailenin yakınlarının birbirine girdiği kavgada, bir anda sandalyeler havada uçuştu. Gençlerin karıştığı arbede ve çıkan kavgada altı vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın güçlükle yatıştırılmasının ardından nişan düğünü sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
