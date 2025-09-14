Denizli'de Müezzin, Cami İçinde Tartışma Sonrası Tüfekle Ateş Açtı

Denizli'de camiye giren ve uyuyan iki kişi ile tartışan müezzin aracından daha sonra aracına giderek aldığı tüfekle bir kişiyi yaraladı.

Olay, Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rasime Ana Camiinde görevli müezzin R.A. temizlik yapmak için geldiği camide şortla uyuyan iki kişi gördü. Müezzin R.A. camide uyuyan şahıslara kıyafetlerinin uygun olmadığını hatırlatarak camiden çıkmalarını söyledi. Uyarılarına tepki gösteren Ö.F.S., Ö.F., ile müezzin R.A., arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü Ö.F.S., ve Ö.F., tarafından darp edilen müezzin aracına giderek tüfekle camiye geri geldi. Burada iki şahsa yönelik ardı ardına ateş açılması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müezzin R.A., ve şüphelilerden Ö.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bacağından ve vücudunun farklı yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan Ö.F.S., ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Ö.F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ