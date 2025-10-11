Denizli'de Motosikletten Düşen 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de motosikletten düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki genç, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza,10 Ekim Cuma günü Acıpayam ilçesi Okul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turhan Çelen (15), plakası henüz öğrenilemeyen idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren gençten bugün acı haber geldi. 15 yaşındaki Turhan Çelen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ