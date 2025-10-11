Haberler

Denizli'de Motosikletten Düşen 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosikletten Düşen 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motosikletten düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Turhan Çelen, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de motosikletten düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki genç, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza,10 Ekim Cuma günü Acıpayam ilçesi Okul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turhan Çelen (15), plakası henüz öğrenilemeyen idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren gençten bugün acı haber geldi. 15 yaşındaki Turhan Çelen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Nobel Barış ödülü mahkemelik olacak! Suçlama öyle böyle değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Nobel Barış ödülü mahkemelik olacak! Suçlama öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.