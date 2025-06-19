Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle tarlaya savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizli'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada tarlaya uçan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kavakbaşı Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 07 GGC 65 plakalı otomobil ile 20 AOF 016 plakalı motosiklet seyir halindeyken çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsüyle birlikte tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazada yara almazken, motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye sevke edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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