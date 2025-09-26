Denizli'de Motosiklet Kundaklandı

Haberler

Çameli ilçesinde park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Olay sırasında çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde evin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Denizli'nin Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Tanay'a ait 20 BH 037 plakalı motosiklet evinin bahçesinde park halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Yanıcı madde dökülerek yakılan motosikletten yükselen alevleri gören komşular durumu hemen Tanay'a haber verdiler. Osman Tanay ve komşuları hemen alevlerin yükseldiği motosikleti müdahale etti. Yoğun müdahaleyle hızlıca müdahale edilen motosiklet yangını başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Kundaklamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
