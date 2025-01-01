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Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin, dengesini kaybederek yan yolda ilerleyen bir otobüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen otobüsün altında kaldı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kadir Seçkin (24), idaresindeki 20 AJM 949 plakalı motosiklet ile İzmir Bulvarı üste geçinde seyir halindeyken dengesini kaybedip yan yolda seyir halinde olan İstanbul'dan Antalya'ya sefer düzenleyen Sarıkız isimli şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsü Eray Yüksel'in yönetimindeki Temsa marka 45 ZZ 216 plakalı otobüsün altında kaldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin'in olay yerine gelen ailesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Acılı anneyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Seçkin'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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